Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 4 trilyon 425,7 milyar TL'den 4 trilyon 653 milyar TL'ye çıktı.

02.12.2021 - 14:11 | | Foreks
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık sisteminde krediler ve mevduat arttı. Tüketici kredileri 751,1 milyar TL'den 757,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 190,4 milyar TL'den 196,5 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 4 trilyon 774,1 milyar TL'den 5 trilyon 69,6 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 155,8 milyar TL'den 157,6 milyar TL'ye yükseldi.

Eski eşi tarafından öldürülen Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye, toprağa verildi

Eski eşi tarafından öldürülen Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye, toprağa verildi

Otomobilin camından silahla havaya ateş açan maganda yakalandı!

Otomobilin camından silahla havaya ateş açan maganda yakalandı!

GÜNCEL HABERLER

Eski eşi tarafından öldürülen Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye, toprağa verildi

Eski eşi tarafından öldürülen Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye, toprağa verildi

Otomobilin camından silahla havaya ateş açan maganda yakalandı!

Otomobilin camından silahla havaya ateş açan maganda yakalandı!

Kan donduran açıklama! Arabasıyla altı kişiyi öldürmüştü

Kan donduran açıklama! Arabasıyla altı kişiyi öldürmüştü

Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar euroluk kira getirecek

Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar euroluk kira getirecek

TİM Başkanı Gülle: Bakan Nureddin Nebati ihracat ailesinin her daim yanında

TİM Başkanı Gülle: Bakan Nureddin Nebati ihracat ailesinin her daim yanında