Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık sisteminde krediler ve mevduat arttı. Tüketici kredileri 751,1 milyar TL'den 757,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 190,4 milyar TL'den 196,5 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 4 trilyon 774,1 milyar TL'den 5 trilyon 69,6 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 155,8 milyar TL'den 157,6 milyar TL'ye yükseldi.