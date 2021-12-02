Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 4 trilyon 425,7 milyar TL'den 4 trilyon 653 milyar TL'ye çıktı.
02.12.2021 - 14:11 | | Foreks
Bankacılık sisteminde krediler ve mevduat arttı. Tüketici kredileri 751,1 milyar TL'den 757,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 190,4 milyar TL'den 196,5 milyar TL'ye geldi.
Aynı hafta mevduat 4 trilyon 774,1 milyar TL'den 5 trilyon 69,6 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 155,8 milyar TL'den 157,6 milyar TL'ye yükseldi.