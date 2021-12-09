Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 757,6 milyar TL'den 760,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 196,5 milyar TL'den 199,3 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 5 trilyon 69,6 milyar TL'den 5 trilyon 382,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 157,6 milyar TL'den 160,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 4 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.