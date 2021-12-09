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Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 633 milyar TL'den 4 trilyon 898,8 milyar TL'ye çıktı.

09.12.2021 - 14:09 | | Foreks
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 757,6 milyar TL'den 760,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 196,5 milyar TL'den 199,3 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 5 trilyon 69,6 milyar TL'den 5 trilyon 382,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 157,6 milyar TL'den 160,7 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 4 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

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