Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 633 milyar TL'den 4 trilyon 898,8 milyar TL'ye çıktı.
09.12.2021 - 14:09 | | Foreks
Tüketici kredileri 757,6 milyar TL'den 760,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 196,5 milyar TL'den 199,3 milyar TL'ye geldi.
Aynı hafta mevduat 5 trilyon 69,6 milyar TL'den 5 trilyon 382,1 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 157,6 milyar TL'den 160,7 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 4 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.