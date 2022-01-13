Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 899,6 milyar TL'den 4 trilyon 962,8 milyar TL'ye yükseldi.

13.01.2022 - 14:12 |
Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 776,9 milyar TL'den 776,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 209,9 milyar TL'den 206,6 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 5 trilyon 303,5 milyar TL'den 5 trilyon 421,8 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 159,8 milyar TL'den 160,3 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 7 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

Anıtkabir'deki Bülent Ersoy fotoğrafına inceleme
Son dakika... Putin'e yaptırım! İpler kopuyor
Tartışılan 'tasarruf' sözleriyle ilgili yeni açıklama
Saat verildi kar alarmı! Yeni uyarı geldi; İstanbul, Ankara...
Yapışık ikizinin hayalini gerçekleştirdi! TikTok'u sallıyor
Yıllar önceki görüntü gündem oldu: Cennet Mahallesi'nde öpüşme mi olur?
Başakşehir'de bir ayrılık daha! Süper Lig devine...
Mahkemeden emsal karar! SGK'nın kestiği ceza iptal edildi
Ayşenur'un ölümünde flaş gelişme: DNA kararı
MasterChef'te ikinci ve son finalist belli oldu!
Arslan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Adnan Polat yanımıza geldi ve...
Lise bahçesinde skandal görüntü! Saçından tutup sürükledi
'Psikopat!' Herkesin gözü önünde boynundan bıçakladı
Fotoğrafta gözden kaçan detay! 30 Eylül'den sonra ilk kez göründü
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
Anıtkabir'deki Bülent Ersoy fotoğrafına inceleme
Anıtkabir'deki Bülent Ersoy fotoğrafına inceleme
Son dakika... Putin'e yaptırım! İpler kopuyor
Son dakika... Putin'e yaptırım! İpler kopuyor
Tartışılan 'tasarruf' sözleriyle ilgili yeni açıklama
Tartışılan 'tasarruf' sözleriyle ilgili yeni açıklama
Saat verildi kar alarmı! Yeni uyarı geldi; İstanbul, Ankara...
Saat verildi kar alarmı! Yeni uyarı geldi; İstanbul, Ankara...
Yapışık ikizinin hayalini gerçekleştirdi! TikTok'u sallıyor
Yapışık ikizinin hayalini gerçekleştirdi! TikTok'u sallıyor
Yıllar önceki görüntü gündem oldu: Cennet Mahallesi'nde öpüşme mi olur?
Yıllar önceki görüntü gündem oldu: Cennet Mahallesi'nde öpüşme mi olur?
Başakşehir'de bir ayrılık daha! Süper Lig devine...
Başakşehir'de bir ayrılık daha! Süper Lig devine...
Mahkemeden emsal karar! SGK'nın kestiği ceza iptal edildi
Mahkemeden emsal karar! SGK'nın kestiği ceza iptal edildi
Ayşenur'un ölümünde flaş gelişme: DNA kararı
Ayşenur'un ölümünde flaş gelişme: DNA kararı
MasterChef'te ikinci ve son finalist belli oldu!
MasterChef'te ikinci ve son finalist belli oldu!
Arslan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Adnan Polat yanımıza geldi ve...
Arslan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Adnan Polat yanımıza geldi ve...
Lise bahçesinde skandal görüntü! Saçından tutup sürükledi
Lise bahçesinde skandal görüntü! Saçından tutup sürükledi
'Psikopat!' Herkesin gözü önünde boynundan bıçakladı
'Psikopat!' Herkesin gözü önünde boynundan bıçakladı
Fotoğrafta gözden kaçan detay! 30 Eylül'den sonra ilk kez göründü
Fotoğrafta gözden kaçan detay! 30 Eylül'den sonra ilk kez göründü
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
Çekiliş Bu Akşam 21:30’da!
Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın rezervleri azaldı

Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4 yaralı