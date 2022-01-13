Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 899,6 milyar TL'den 4 trilyon 962,8 milyar TL'ye yükseldi.
13.01.2022 - 14:12 |
Tüketici kredileri 776,9 milyar TL'den 776,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 209,9 milyar TL'den 206,6 milyar TL'ye geldi.
Aynı hafta mevduat 5 trilyon 303,5 milyar TL'den 5 trilyon 421,8 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 159,8 milyar TL'den 160,3 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 7 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.