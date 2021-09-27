Bankalar için iklim stres testi geliştirildi

Geliştirilen stres testi, finansal kuruluşların iklim risklerine karşı koymak için yeterli sermayeleri olup olmadığını değerlendirecek.

New York Fed yaptığı açıklamada, geliştirilen metodun ABD bankaları için er ya da geç yapılacak "iklim stres testi"ne doğru giden öncü bir adım olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell da, yapılacak testin iklim değişikliği tehdidine karşı bankaların dayanıklı olmalarını sağlayacağına inandığını ifade etti.