'Bankalar kredilerde toparlanma bekliyor'

ECB'nin üç aylık Banka Kredileri Anketi kredi verenlerin geçen yılın son çeyreğinde krediye erişimi sıkılaştırmaya devam ettiğini ancak son iki yılda herhangi bir noktada olduğundan daha az bankanın bunu yaptığını gösterdi.

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ECB bankaların bu çeyrekte kredi verme çıtasını yükseltmeye devam etmesini beklerken 2022 başından bu yana ilk kez şirketlere ve ipotekli konut kredilerine yönelik talepte "küçük bir net artış" gördüklerini söyledi.

Ankete göre ayrıca tüketici kredilerinde şartlar ve koşullar daha da sıkılaşırken, konut kredilerinde gevşedi.

Kurumsal kredilerde, hizmetlerde neredeyse hiç net sıkılaşma olmadı ancak bu durum ticari gayrimenkul, inşaat ve konut emlak sektörlerinde nispeten büyük net sıkılaşma ile fazlasıyla dengelendi.