Bankalarda yabancı para varlıkları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2020 yıl sonuna göre yüzde 1 artışla 349,9 milyar dolar, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,1 artışla 265 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları 2020 yıl sonuna göre yüzde 23,2 artışla 33,7 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 46,6 artışla 27 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları 2020 yıl sonuna göre yüzde 29,9 artışla 24,2 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 71,8 artışla 17,8 milyar dolar oldu.