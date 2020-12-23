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23.12.2020 - 14:47 |

Bankalardaki döviz mevduatı arttı

Bankalardaki döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 891 milyon dolar artış gösterdi.

Bankalardaki döviz mevduatı arttı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan günlük verilere göre, bir önceki hafta 255,1 milyar dolar olan döviz mevduatı, 18 Aralık itibarıyla 258 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde gerçek kişilerin mevduat tutarı 165,4 milyar dolardan 166,8 milyar dolara çıktı.

BDDK verilerinde bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almıyor. BDDK'nın günlük açıklanan verileri ile haftalık bülten verileri arasında küçük farklılıklar oluşabiliyor.

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