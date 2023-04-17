'Bankaların ihtiyatlı olmaları büyük olasılık'

Fareed Zakaria GPS'e konuşan Yellen kredilerin sıkılaştırılmasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha da artırması ihtiyacını azaltmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Yellen geçtiğimiz ay Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın batmalarının neden olduğu sistemsel tehdide karşı atılan politika adımlarının mevduat çıkışlarının durmasını sağladığını belirtti.

"Bankaların içinde bulunulan ortamda bir miktar daha fazla ihtiyatlı hale gelmeleri büyük olasılık" diye konuşan Yellen, "Halihazırda bankacılık sisteminde kredi standartlarında bir miktar sıkılaşma gördük ve daha fazlası olabilir" dedi.

Yellen ekonomide kredilerin sınırlanmasına yol açacak böyle bir gelişmenin Fed'in yapmaya ihtiyaç duyduğu faiz artırımları için bir ikame olabileceğini vurguladı. Ancak Yellen içinde bulunulan ortamda gördüğü hiçbir şeyin ekonomik görünümü değiştirmek için "yeterince ciddi şekilde yeterli" olmadığını da savundu.