'Batılı şirketler durumun değiştiğini anlamalı'

Rusya'dan gazın sadece ruble ile satın alınmasının mümkün olacağını belirten Peskov, Bakanlar Kurulu, Rusya Merkez Bankası ve Gazprom'un ruble ile ödemelerin nasıl yapılabileceğine ilişkin düzenlemeleri 31 Mart'a kadar ortaya koyacaklarını vurguladı.

Peskov, "Hiç kimse doğal gazı bedelsiz vermeyecek. Bu kesinlikle imkansız. Doğal gaz için ödemeyi ruble olarak yapabilirsiniz. Şirketler durumun değiştiğini anlamalılar. Şirketler euro veya dolar olan paraları ile ruble almalı ve gaz için ruble ödemeliler" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus gazının fiyat ve güvenirlik açısından piyasanın en iyisi olduğunu da savundu.

Rusya Federal Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da Rusya'nın doğal gaz kontratlarındaki şartlara uyduğunu, Avrupa'ya enerji arzında herhangi bir kontratın ihlal edilmediğini vurguladı.