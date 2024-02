Bayer temettü miktarını azaltmayı planlıyor

Bayer, yatırımcılara 2023 mali yılı için geçen yıl 2,40 euro olan hisse başına 11 euro sent teklif etme planı sunacak.



"Üç yıl boyunca yasal olarak gerekli asgari tutarı" ödemeyi amaçlayan yeni politika, CEO Bill Anderson'ın zor durumdaki şirketin kaderini değiştirmeye yönelik daha geniş çaplı girişiminin bir parçası.



Anderson karar alma sürecini hızlandırmak, yönetim katmanlarını azaltmak ve binlerce işi ortadan kaldırmak için tasarlanmış operasyonel değişiklikleri çoktan başlattı. Anderson ayrıca şu anda bitki bilimi, ilaç ve tüketici sağlığı ürünlerine odaklanan üç bölümden oluşan holding stratejisini de gözden geçiriyor.



Bayer, 2018 yılında Roundup'ı da beraberinde getiren 63 milyar dolarlık bitki bilimi şirketi Monsanto Co. satın almasıyla birlikte borç yükü altına girdi ve ağır yasal maliyetler ve yükselen faiz oranları nedeniyle bu yükü yönetmekte zorlandı. Yakın tarihli bir bildirime göre şirketin 30 Eylül itibarıyla 38,7 milyar euro net finansal borcu var.



Jefferies analistlerinden Charles Bentley'e göre, temettü kesintisi Bayer'e önümüzdeki üç yılın her birinde yaklaşık 2,3 milyar euro tasarruf sağlayacak. Ancak Bentley, dava ve emeklilik yükümlülüklerinin hala yüksek olması nedeniyle şirketin bilançosunu düzeltmek için muhtemelen başka "büyük stratejik eylemlere" başvurması gerekeceğini söyledi.



Bayer, ürünün kansere neden olduğunu iddia eden ABD'li davacıların Roundup davasını çözmek için 16 milyar dolar kadar harcama yapmayı taahhüt etti.