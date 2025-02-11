Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBDDK'dan kredi düzenlemesi
HaberlerUzmanparaBDDK'dan kredi düzenlemesi

BDDK'dan kredi düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

11.02.2025 - 09:26 | | AA
BDDK'dan kredi düzenlemesi

BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında bağımsız denetime tabi şirketler için kredi düzenlemesine gitti.

Haberin Devamı

Buna göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

Önceden yapılan düzenleme kapsamında yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.

Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı kısıtlanıyor ve yüzde 500 risk ağırlığı ile borçlanabiliyordu. Alınan son kararla bağımsız denetime tabi şirketlere TL kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.

Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi başladı!

Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı dönemi başladı!

Güney Kore'de öğretmen 8 yaşındaki öğrencisini bıçakladı:

Güney Kore'de öğretmen 8 yaşındaki öğrencisini bıçakladı: