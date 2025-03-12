BDDK'dan taşıt kredilerine düzenleme

BDDK'nin internet sitesinde "Taşıt Kredilerine İlişkin Sınırların Değiştirilmesi İlişkin Kurul Kararı" yayımlandı.

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Bu kapsamda, Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıtlar için kredi vade sınırı ve kredi tutarlarında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, kredi vade sınırları, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altında olan elektrikli araç alımında kullanılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi.

Bu sınır fatura değeri 2 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı aşmayan araçlarda 36 ay, 5 milyon liranın üzerinde olup 6 milyon 500 bin lirayı aşmayan araçlarda 24 ay, 6 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 7 milyon 500 bin lirayı geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak uygulanacak.

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında, nihai fatura değeri 2 milyon 500 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamayacak.

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Kredi tutarının taşıtın değerine oranı, 2 milyon 500 bin liranın üzerinde olup 5 milyon lirayı aşmayan araçlarda yüzde 50'yi, 5 milyon liranın üzerinde olup 6 milyon 500 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 30'u, 6 milyon 500 bin liranın üzerinde olup, 7 milyon 500 bin lirayı aşmayan taşıtlar için yüzde 20'yi geçemeyecek.

Bu oran, nihai fatura değeri 7 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıtlar için ise yüzde 0 olarak belirlendi.

Ayrıca bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.