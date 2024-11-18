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Uzmanpara'Belirsizlik Fed'in yönlendirmesini sınırlıyor'
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'Belirsizlik Fed'in yönlendirmesini sınırlıyor'

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının görünümüne ilişkin ne tür bir yönlendirme yapılabileceğini sınırladığını söyledi.

18.11.2024 - 09:56 | | Foreks Haber
'Belirsizlik Fed'in yönlendirmesini sınırlıyor'

Collins, para politikası söz konusu olduğunda "iyi konumlanmış durumdayız" ve yakın vadeli ekonomik görünümün öngörülemezliği göz önüne alındığında, "Bu gerçekten çok açık bir ileriye dönük yönlendirmenin uygun olduğu bir an değil" dedi.

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Collins, Fed'in Aralık ayındaki politika toplantısında yapacağı seçimleri verilerin yönlendireceğini yineledi.

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