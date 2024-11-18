'Belirsizlik Fed'in yönlendirmesini sınırlıyor'

Collins, para politikası söz konusu olduğunda "iyi konumlanmış durumdayız" ve yakın vadeli ekonomik görünümün öngörülemezliği göz önüne alındığında, "Bu gerçekten çok açık bir ileriye dönük yönlendirmenin uygun olduğu bir an değil" dedi.

Haberin Devamı

Collins, Fed'in Aralık ayındaki politika toplantısında yapacağı seçimleri verilerin yönlendireceğini yineledi.