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BES'te fon büyüklüğü 213,1 milyar lira oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğü 213,1 milyar lira oldu.

05.01.2022 - 10:28 | | İHA
BES'te fon büyüklüğü 213,1 milyar lira oldu

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 24 Aralık 2021 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğü 213,1 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 190 milyar 552 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 22 milyar 553 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7 milyon 80 bin kişiye yükseldi.

EGM tarafından açıklanan Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) 24 Aralık 2021 verilerine göre katılımcı sayısı 6 milyon 208 bin oldu. Sistemde toplam fon büyüklüğü ise 16,1 milyar lira olurken işveren sayısı 235 bine ulaştı. OKS’de sertifika sayısı ise 8 milyon olarak kayıtlara geçti.

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