Beyanname Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Beyanname Nasıl Verilir?

Bir belge türü olarak ön plana çıkan beyanname, özellikle kamu kurumları kapsamında yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok farklı borç ile beraber değişik alanlarda değerlendirilen önemli belgelerden biridir.



Beyanname Nedir?



Yazı ile yapılan bir bildirime beyanname denmektedir. Genel olarak vergi borçlarının miktarını hesaplamak amaçlı kullanılan bir belge olarak da öne çıkıyor. Bunlar vergi sorumluları ya da mükellef tarafından verilmektedir. Vergi kanunlarına göre belirtilmiş olan dönemler içerisinde vergi dairesine gidilmek suretiyle bu belge verilir. Herhangi bir kişi veya kurumun yaptığı beyana dayanan ve yazılı olarak verilen bir belge şeklinde de ifade etmek mümkün. Diğer taraftan vergi mükelleflerinin doldurmak zorunda olduğu ve vergi dairelerine verilen bir belge şeklinde de anlatılabilir.



Beyanname Çeşitleri Nelerdir?



Amaca göre kullanılabilecek oldukça fazla beyanname bulunduğunu söylemek mümkün.



- Muhtasar beyanname

- Katma değer vergisi beyannamesi

- Geçici vergi beyannamesi

- Basit usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi

- Damga vergisi beyannamesi

- Yıllık gelir vergisi beyannamesi

- Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesi

- BA ve BS formları



Bu şekilde birçok değişik beyannameyi kullanmak için ilgili göre doldurmak suretiyle ilgili noktaya müracaat ederek vermek mümkün.



Beyanname Nasıl Verilir?



Beyanname farklı yollar kullanmak suretiyle ilgili noktaya ulaştırılabilmektedir. En başta beyannameler elden vergi dairelerine verilebilir. Beyanname üzerindeki gerekli kısımlar eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra, vergi dairesine birebir olarak götürülerek verilebilir. Aynı zamanda yine ilgili adres bulunmak suretiyle posta yoluyla da ulaştırmak mümkündür. Mükellefin bulunduğu ikametgah adresi üzerindeki vergi dairelerine bu iki farklı yolu üzerinden beyanname ulaştırılabilir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden de giriş yapılmak suretiyle beyanname verilebilir.



Beyanname Hangi Amaçlarla Verilir?



Beyanname özellikle borcu olan kişiler için kullanılan bir belgedir. Yazılı olarak yapılacak bildirim yine beraber vergi borçları olan kişiler bu beyannameyi sunarak borçların ne olduğunu ortaya çıkarır. Aynı zamanda birçok farklı vergi konusunda da yine kullanılan bir belgedir. Özel tüketim vergisi, havagazı tüketim vergisi, veraset ve intikal, kurumlar ya da geçici vergi gibi daha birçok farklı unsur adına kullanılmaktadır. Ayrıca beyanname hazırlanırken ve ilgili vergi dairesine sunulurken mutlaka tarihlere dikkat edilmelidir