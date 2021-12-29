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Biden'ın Raskin'i seçeceği öne sürüldü

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası'nda (Fed) boş bulunan yönetim kurulu koltukları için adaylarını belirleme sürecinin sonuna yaklaştığı belirtildi. Biden'ın Fed başkan yardımcılığı için Sarah Bloom Raskin'i seçeceği öne sürüldü.

29.12.2021 - 07:29 |
Biden'ın Raskin'i seçeceği öne sürüldü

Wall Street Journal'a (WSJ) göre Biden, Fed'in bankacılık sektörünün denetiminden sorumlu başkan yardımcılığı görevi için daha önce Fed'de yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Sarah Bloom Raskin'i seçmeye yakın.

Biden'ın aday göstermesi ve Senato'nun onay vermesi halinde Raskin, yıl sonunda görevinden ayrılacak olan Randal Quarles'in yerini alacak.

WSJ'ye göre Başkan Biden, Fed'de boş bulunan diğer iki üyelik için ise Michigan State Üniversitesi öğretim üyesi Lisa Cook ile Davidson College öğretim üyesi Philip Jefferson'ı düşünüyor.

Wall Street Journal, Başkan Biden'ın adaylarının değişebileceğini, ancak adaylara ilişkin açıklamanın ocak ayının ilk yarısında geleceğini belirtti.

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