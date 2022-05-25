'Bilanço daraltılması bu yıl tartışılmaz'

Klaas Knot, ECB'nin bilançonun daraltılmasını bu yıl tartışmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında bir konuşma yapan Knot, "Öngörülebilir gelecekte bilanço konusunda herhangi bir tartışma olmasını beklemiyorum. En azından bu yılın geri kalanında ve gelecek yıl bilanço konusunda herhangi bir tartışma öngörülmüyor" dedi.