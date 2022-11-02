'Bilanço küçültülmesinde dikkatli olunmalı'

Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin bilanço küçültülmesi konusunda çok dikkatli ve yavaş şekilde hareket etmesi gerektiğine inandığını belirtti. De Cos, ECB'nin bilançonun küçültülmesinin etkilerini tam olarak anlamadığını ifade etti.

Faiz artırımları konusunda ise ECB'nin işinin henüz bitmediğine ikna olduğunu vurgulayan De Cos faiz oranlarının ECB'nin yüzde 2 enflasyon hedefi ile tutarlı bir seviyeye gelmesi için önlerinde hala uzun bir yol bulunduğunu belirtti.