Binance'tan Forbes'a 200 milyon dolarlık yatırım

Binance, 105 yıldır yayın hayatını sürdüren Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'a 200 milyon dolar yatırım yapacak.

Binance yapılan yatırımla birlikte Forbes’un en büyük iki ortağından biri olurken, sürecin tamamlanmasının ardından Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann ve Girişim Sermayesi Bölümü Binance Labs'in Başkanı Bill Chin, Forbes yönetim kuruluna katılacak. Binance, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda “FRBS” koduyla listelenmeye başlanacak.

Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao konu hakkında yaptığı yorumda "Web 3.0 ve blockchain teknolojilerinin gelişmesi ve kripto para piyasasının zenginleşmesiyle medyanın yaygın tüketici anlayışı oluşturmada önemli bir unsur olduğunu biliyoruz. Bu yatırım Forbes'un bir 'yatırım fikri platformu' haline gelmesine yardımcı olacak" dedi. Kripto paranın artık sadece dikey endüstri olmadığını, diğer birçok endüstriye güç ve fon sağlayan temel katman olduğunu belirten Zhao, “Hem yeniye hem de eskiye yatırım yapın ve bunları kripto parayla birleştirin. Binance, Forbes’ta 200 milyon dolarlık hisse aldı” ifadelerini kullandı.

Web 3.0, kripto para birimlerini, tokenları ve NFT'leri destekleyen, blokzincir teknolojisini kullanan internetin merkezi olmayan bir sürümünü ifade etmektedir.