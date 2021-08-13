Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBinek otomobilde ÖTV oranları değişti
HaberlerUzmanpara Haberleri Binek otomobilde ÖTV oranları değişti

Binek otomobilde ÖTV oranları değişti

Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi.

13.08.2021 - 07:00 | | AA
Binek otomobilde ÖTV oranları değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.

Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.

Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.

GÜNCEL HABERLER

ABD'de üç aşıya üçüncü doz onayı verildi

ABD'de üç aşıya üçüncü doz onayı verildi

BOTAŞ tesislerinin tasarım, inşaat ve işletilmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi

BOTAŞ tesislerinin tasarım, inşaat ve işletilmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi

Japonya'da aşırı yağışlar can aldı

Japonya'da aşırı yağışlar can aldı

Çanakkale'de yabancı uyruklu göçmenlerin botları sürüklendi

Çanakkale'de yabancı uyruklu göçmenlerin botları sürüklendi

Son dakika... Sel felaketinde can kaybı 27'ye çıktı

Son dakika... Sel felaketinde can kaybı 27'ye çıktı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ÖTV indirimi hangi araçlara/modellere gelecek? ÖTV matrah oranları değişti mi?

ÖTV indirimi hangi araçlara/modellere gelecek? ÖTV matrah oranları değişti mi?

Sıradaki Haber
Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber!

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara güzel haber!

Sıradaki Haber
İHA ve SİHA'lar da devrede! Böyle görüntülendi

İHA ve SİHA'lar da devrede! Böyle görüntülendi

Sıradaki Haber
Kastamonu'da sel felaketinde son durum

Kastamonu'da sel felaketinde son durum

Sıradaki Haber