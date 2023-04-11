'Bir kez daha faiz artırımı makul'

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gösterge faiz oranını yalnızca bir kez daha ve 25 baz puanlık artırma ihtimalinin makul bir başlangıç noktası olduğunu belirtti. Ancak Williams'a göre Fed'in patikası gelen verilere bağlı olacak.



Williams, Yahoo Finance'a verdiği demeçte, "Bu makul bir başlangıç noktası. Demek istediğim meslektaşlarımdan gördüğümüz medyan bu" dedi.

Ayrıca Williams, kredi koşulları ve aynı zamanda çekirdek enflasyonun düştüğüne dair işaretlerin görülüp görülmediğine dikkat ettiklerini kaydetti.