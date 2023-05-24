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'Birkaç faiz artırımına ihtiyaç var'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin enflasyonu tamamen yatıştırmadan önce faizleri birkaç kez daha artırması ve sonrasında bir süre için sabit tutması gerektiğini söyledi.

24.05.2023 - 09:30 |
'Birkaç faiz artırımına ihtiyaç var'

Nagel yaptığı konuşmada "Para politikasında sıkılaştırma henüz sona ermedi. Faizin yeterince sınırlayıcı seviyeye ulaşması için birkaç artırıma daha ihtiyaç var ve sonrasında gelinecek yüksek faiz seviyesinin enflasyonun sürdürülebilir şekilde düşmesi için yeterince uzun süre devam ettirilmesi gerekli" dedi.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar faiz artırımlarını, yüksek faizi terk etmeyeceklerini belirten Nagel, "Bizim enflasyon için orta vadeli hedefimiz yüzde 2. Bu hedefi yakın gelecekte başarmak istiyoruz" diye konuştu.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau da pazartesi günü yaptığı açıklamada ECB faiz oranlarının yaz sonunda tepe yapmasının büyük olasılık olduğunu, ancak ana konunun faizlerin ne kadar uzun süre yüksek kalmasının gerekeceği olacağını ifade etmişti.

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