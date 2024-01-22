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Birleşik Krallık ekonomik durgunluktan etkilendi

Birleşik Krallık'ın tüm bölgeleri 2010 yılından bu yana ekonomik durgunluktan etkilendi.

22.01.2024 - 09:48 | | Foreks Haber
Birleşik Krallık ekonomik durgunluktan etkilendi

Centre for Cities adlı düşünce kuruluşu tarafından yayınlanan rapor mali krizin ardından birbirini izleyen muhafazakar hükümetlerin kent ekonomilerini canlandırma, üretkenliği artırma ya da bölgesel farklılıkları azaltma konusundaki başarısızlıklarını ortaya koyuyor.

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Düşünce kuruluşunun politika ve araştırma direktörü Paul Swinney, "Her yerde işler kötü gitti. Yeniden dengeleme ya da eşitleme bayrağı altında başlatılan çok sayıda girişim pek bir fark yaratmadı" dedi.

Centre for Cities'in hesaplarına göre 2010 yılından bu yana Cambridge'deki ortalama bir kişi, 2010 öncesi eğilimler devam etseydi bekleyebilecekleri gelire kıyasla toplamda 21.340 sterlin kaybetti, Milton Keynes için ise ortalama kayıp 21.610 sterlin oldu.

Gelirlerin mutlak anlamda çok daha düşük olduğu Burnley'de kümülatif eksiklik 28.090 sterlin iken Glasgow'da 23.500 sterlin seviyesinde gerçekleşti.

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