Bitcoin, 9 ayın zirvesinde

ABD’de bankaların peş peşe iflas etmesi ile birlikte yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Bu kapsamda altın gibi değerli metaller artış gösterirken, dolardan çıkış hız kazandı.

Son 4 gündür alternatif getiri arayışında olan yatırımcıların kripto paralara yöneldiği görülüyor. Bugün ABD’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası kripto paralarda yükseliş hız kazandı.

ENFLASYON VERİSİ SONRASI KRİPTO PARALARDA SERT ARTIŞ

ABD’de şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 6, aylık bazda ise yüzde 0.4 oranında açıklandı.

Piyasa beklentilerinde gerçekleşen enflasyon verisi sonrası kripto paralarda sert hareketler görüldü. Bitcoin bugün 26 bin 386 dolara kadar yükseldi. Bitcoin’de son 4 günde değer kazancı yüzde 30’un üzerine çıktı. Böylelikle lider coin 9 ayın en yüksek seviyesini test etti.

ETHEREUM BİN 700 DOLARI AŞTI

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum fiyatı bin 765 doları gördü. Ethereum’da 4 günlük kazanç yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.