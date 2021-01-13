Bitcoin için denetim istendi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, dijital para Bitcoin'in bazı durumlarda kara para aklama aktiviteleri için kullanıldığını ve bu konudaki yasal boşlukların kapatılması gerektiğini belirterek, global denetim ve düzenleme istedi.

Reuters Next konferansında konuşan Lagarde, "Bitcoin, bazı çarpık işler, kınanması gereken para aklama aktiviteleri için de kullanılan oldukça spekülatif bir varlık." dedi.

Bitcoin'in kullanıldığı kara para aklama vakalarına spesifik örnek vermeyen Lagarde, "Bir düzenleme, denetim olmalı. Bu regülasyonlar global seviyede belirlenmeli ve uygulanmalı, çünkü eğer bir boşluk olur ise bu boşluk kullanılır." diye konuştu.