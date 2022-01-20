Bitcoin kararsız seyirden kurtulamıyor

Kripto para birimleri 2022 yılının ilk ayında oldukça kötü bir performans sergiliyor. Kasım ayında 69 bin dolara çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaşan Bitcoin, bu tarihten sonra düşüş trendine girdi.

Bitcoin öncülüğünde gerçekleşen satış baskısıyla birlikte kripto paraların genelinde ayı piyasası hakimiyetini sürdürüyor. 44 bin dolar ile 40 bin dolar seviyesi arasında sıkışan Bitcoin kararsız bir seyir izliyor.

Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin dolar seviyesinin altında hareket ediyor. Ethereum ise 3 bin 100 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Genel olarak bakıldığında ise piyasanın neredeyse tamamında pozitif bir seyir gözleniyor.

AŞIRI KORKU SEVİYESİ HAKİM

Öte yandan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi bugün 24 değerinde yer alarak aşırı korku bölgesinde bulunuyor. 0’dan 100’e kadar puanlamanın yer aldığı endekste 0’a yaklaştıkça aşırı korku, 100’e doğru gidildikçe piyasada aşırı açgözlülük olduğu anlaşılıyor.

AVRUPA’DAN KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ YASAKLANSIN ÇAĞRISI

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nde (AB) Bitcoin gibi yüksek enerji tüketen kripto para madenciliğinin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

Geçtiğimiz haftalarda İran, ülkede yüksek enerji tüketimi gerekçesiyle kripto para madenciliği faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu gelişme sonrası kripto para birimlerinde düşüş görülmüştü.

EL SALVADOR DEVLET BAŞKANI TÜRKİYE’DE

7 Eylül tarihinde Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.

El Salvador Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la saat 16.30’da bir görüşme gerçekleştirecek.

Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’de olduğunu dünyaya duyurdu. Bukele, “Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar” açıklamasını yaptı.