Bitcoin kritik seviyeye geriledi

Kripto para piyasasında satış rüzgarı kaldığı yerden devam ediyor. 29 Mart’ta 48 bin doları test eden Bitcoin bu tarihten sonra genel olarak kararsız bir seyir izliyor. Son günlerde 47 bin dolar ile 44 bin dolar arasında sıkışan Bitcoin aşağı yönlü hareket ederek yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Geçtiğimiz gün 45 bin 353 dolara kadar geri çekilen Bitcoin bugün düşüşünü devam ettirerek 44 bin 412 dolara kadar indi. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin kritik bir destek seviyesi olan 44 bin dolar seviyelerini görmüş oldu. Bitcoin şu dakikalarda 45 bin 258 dolardan işlem görüyor.

Dün 3 bin 500 dolar seviyelerinden yönünü aşağı çeviren Ethereum bugün 3 bin 268 dolara kadar düştü. Ethereum an itibarıyla 3 bin 350 dolar civarında tutunmaya çalışıyor.

İŞTE KRİPTO PARALARDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

Kripto paralar ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen şahin mesajlar ve Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşın etkisiyle Avrupa Birliği (AB) ile ABD’nin Rusya’ya yönelik sert yaptırımlarından etkileniyor. Jeopolitik riskler artarken, bu durum kripto para gibi varlıklarda düşüşleri beraberinde getiriyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki askerlerini çekmeye başlaması sonrası Kiev yakınında bulunan Bucha kentinde sivilleri katlettiğine yönelik görüntülerin basına yansıması dünyada geniş yankı uyandırdı.

Rusya bu durumu kabul etmezken, AB ve ABD’den Rusya’nın savaş suçu işlediğine yönelik açıklamalar geldi.

ABD VE AVRUPA’DAN RUSYA’YA YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz gün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’dan kömür ithalatına 4 milyar euro değerinde yasak getirileceğini duyurmuştu. Öte yandan Avrupa ülkeleri ve ABD’nin bugün eş zamanlı olarak Rusya’ya yaptırım kararını açıklaması bekleniyor.

FED’İN ŞAHİN MESAJLARI KRİPTO PARALARI BASKILIYOR

Fed yetkililerinin faiz artışına ilişkin yaptığı açıklamalar da doların küresel çapta güç kazanmasına neden oluyor. Fed’in başkan yardımcısı olmayı bekleyen üyesi Lael Brainard, 9 trilyon dolarlık bilançonun geçmiş dönemlere göre daha hızlı azaltılacağını söylerken, Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed’in 50 baz puanlık faiz artışının da seçenek olarak görüşülmesi gerektiğini açıkladı.

Fed cephesinden gelen şahin mesajların etkisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün 2.633’e ulaşarak 3 yılın zirvesine çıktı. Tahvil faizindeki primli seyrin etkisiyle birlikte dolar endeksi 99.752 ile 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Doların küresel çapta değer kazanması kripto paraların geri çekilmesinde etkili oluyor.