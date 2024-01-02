Bitcoin'de 21 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 2024 yılında faiz indirimine başlayacağı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonuna (ETF) onay vereceğine yönelik beklentiler kripto para piyasasını yukarı taşıyor.

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Ekim ayının ortalarından itibaren hızla yükselişe geçen Bitcoin bugün önemli bir seviyeyi daha aştı. Yılı 42 bin 283 dolardan kapatan Bitcoin, yeni haftanın ilk iki işlem gününden önemli yükselişler gösterdi.

Dün 44 bin 184 dolara kadar çıkan Bitcoin bugün itibarıyla 45 bin bandını da aştı. Bitcoin bugün 45 bin 500 dolar seviyesini gördü. Bitcoin’de iki günde kazanç yüzde 8’e dayandı. Bitcoin en son 6 Nisan 2022 tarihinde bu seviyeyi test etmişti. Böylelikle 21 ayın zirvesi görülmüş oldu.

YÜZDE 157 KAZANDIRDI

Bitcoin, Ekim 2023’ten beri yüzde 60'tan fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Bunun yanında, Bitcoin’in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazandı.

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Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum fiyatı bugün 2397 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ethereum, 28 Aralık 2023 tarihinde 2445 doları görmüştü.