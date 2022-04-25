Bitcoin'de 65 bin dolar beklentisi

Nisan ayı başından bu yana aşağı yönlü bir seyir izleyen Bitcoin, 47 bin dolar seviyelerinden bugün 38 bin 200 dolara inerek yüzde 18’den fazla değer kaybetti.

BITCOIN, 15 MART’TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz günlerde 40 bin dolar destek seviyesinin altına sarkan Bitcoin satışların derinleşmesiyle birlikte bugün 38 bin 200 dolara kadar geriledi. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin, 15 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ETHEREUM YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli dijital varlık Ethereum bugün yüzde 4’ün üzerinde kayıpla 2 bin 797 dolara düştü. Son günlerde 3 bin dolar pivot seviyenin altına sarkan Ethereum satışların derinleşmesiyle birlikte 2 bin 800 dolar destek seviyesini de aşağı yönlü kırmış oldu.

Bugün gerçekleşen sert hareketin etkisiyle birlikte Ethereum fiyatı 18 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara şahin mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu söyledi.

Fed’in bundan sonraki süreçte faiz oranlarını hızlı bir şekilde yükseltecek olması kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde satış baskısını artırdı.

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Bu durum yalnızca kripto paralarda değil küresel hisse piyasalarında da sert düşüşleri beraberinde getirdi. New York borsasında teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi son üç işlem gününde yüzde 6.22 oranında değer kaybetti.

Özellikle son dönemde Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki pozitif korelasyon dikkat çekiyor. Nasdaq endeksindeki düşüş Bitcoin fiyatının geri çekilmesinde etkili oluyor.

KRİPTO PARALARIN GENELİ KIRMIZI TARAFTA

Bitcoin ve Ethereum'da görülen düşüşler kripto para piyasasının geneline yansıdı. Dijital varlıkların sermaye değeri bugün 1.72 trilyon doların altını gördükten sonra şu dakikalarda yüzde 3 oranında düşüşle 1.74 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN'DE 65 BİN DOLAR TAHMİNİ

Uzmanların Bitcoin'in gelecekteki fiyatına yönelik tahminlerini ölçen anketler düzenleyen Finder'in geçtiğimiz hafta yaptığı anket Bitcoin fiyatının bu yıl sonunda 65 bin doları geçeceğini ortaya koydu.

35 uzmanın katılımı ile yapılan ankette Bitcoin'de 2025 yılı sonuna kadar fiyatın 179 bin 280 dolara çıkabileceği öngörüldü.

Ocak ayında yayınlanan ankette bu yıl sonu için Bitcoin fiyat beklentisi 76 bin 360 dolar, 2025 yılı sonu için ise 192 bin 800 dolar olmuştu.

2030 yılı için Bitcoin fiyatına yönelik beklenti ise ocak ayındaki 406 bin 400 dolardan 420 bin 240 dolara çıktı.