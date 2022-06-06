Bitcoin'de 9 hafta sonra bir ilk

Kripto para piyasasında birkaç ay içerisinde görülen düşüşler yatırımcıları tedirgin etmişti. Mart ayının sonlarına doğru 48 bin dolara ulaşarak yılın zirvesine ulaşan Bitcoin bu tarihten itibaren düşüş trendine girmişti.

FED BASKISI ÇÖKÜŞÜN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artırmaya başlamasıyla birlikte hisse piyasası ve kripto para birimleri gibi riskli varlıklar üzerinde baskı arttı. ABD’de 40 yılın rekorunu kıran enflasyona karşı Fed faiz silahını çekti. Nisan ayında 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren Fed, 22 yılın en sert faiz artışını yaptı.

Fed’in agresif faiz artırımına gitmesi kripto para birimlerinde baskıyı artırdı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Fed tutanaklarında üyeler önümüzdeki birkaç toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söyledi. Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceğini açıklaması da kripto para piyasasındaki yükselişleri sınırlandırıyor.

UST VE LUNA KRİZİYLE PİYASA ALLAK BULLAK OLDU

Öte yandan Terra ekosisteminin sabit kripto para birimi UST’nin 9 Mayıs tarihinde sabitliğini kaybetmesiyle kripto para birimlerinde aşağı yönlü baskı arttı. Luna Vakfı elinde tuttuğu 3 milyar dolardan fazla Bitcoin’i ABD’li Gemini ve Binance borsasında satarken, bu durum Bitcoin fiyatının 26 bin dolar seviyelerine gerilemesinde etkili oldu.

Luna Vakfı, Bitcoin rezervlerini erittikten sonra rekor miktarda LUNA piyasaya sürerek UST’nin yeniden 1 dolar sabitliğine ulaşmasını sağlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Böylelikle hem UST hem de LUNA fiyatı resmen sıfırlandı. Terra ekosisteminin iki kripto parasının buhar olmasıyla birlikte kripto para piyasası tepetaklak oldu.

BITCOIN’DE 9 HAFTA SONRA BİR İLK YAŞANDI

28 Mart haftasında düşüşe geçen Bitcoin üst üste 9 hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. 23 Mayıs haftasında 29 bin 468 dolardan kapanan Bitcoin’de rüzgar tersine döndü.

Geçtiğimiz haftaya 29 bin 468 dolardan başlayan Bitcoin 32 bin 399 dolara kadar yükseldikten sonra 29 bin 919 dolardan kapandı. Bu gelişmeyle 9 hafta boyunca üst üste düşüş kaydeden Bitcoin geçtiğimiz haftayı primli tamamladı.

BITCOIN YÜZDE 5 PRİMLENDİ

Bugüne 2 bin 919 dolardan başlayan Bitcoin, 31 bin 434 dolara çıkarak yüzde 5 oranında değer kazandı. Lider coin şu dakikalarda 31 bin 351 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BITCOIN’DE 32 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Uzun bir süre boyunca 30 bin dolar seviyesi civarında hareketini sürdüren Bitcoin kısa zaman içerisinde 32 bin doların üzerine çıksa da burada kalıcılığını bir türlü sağlayamıyor. Bitcoin’de yükselişlerin devam edebilmesi için bu seviye üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.