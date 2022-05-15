Luna Vakfı, 80 binden fazla Bitcoin'i ne yaptı?

Kripto para piyasasında LUNA ve UST krizi devam ediyor. Terra ekosisteminin desteklenmesi amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen Luna Vakfı tarafından UST’yi rezerv olarak destekleyebilmek için daha önce yapılan bir açıklamada 10 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alınacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda Luna Vakfı ocak ve mayıs döneminde 3.5 milyar dolar değerinde 80 bin 394 adet Bitcoin satın almıştı.

LUNA VAKFI, BITCOIN’LERİ NE YAPTI?

Luna Vakfı tarafından değeri 1 dolar olarak teminat gösterilen UST’nin sabitliği 9 mayıs tarihinde bozuldu. Vakıf, UST’nin tekrardan 1 dolar seviyesine ulaşabilmesi için elindeki tüm Bitcoin’leri satmış ve bu durum lider coinin 26 bin dolar seviyelerine kadar düşmesini tetiklemişti.

Öte yandan kripto para analizi şirketi Elliptic, Luna Vakfı’nın elinde tuttuğu Bitcoin’lerin izini sürdü. Yapılan araştırmada Luna Vakfı’nın 9 Mayıs tarihinde 52 bin 189 Bitcoin’i birkaç işlemle ABD merkezli kripto para borsası Gemini’de bulunan bir hesaba taşıdığı tespit edildi.

3.5 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN, 2 BORSAYA TRANSFER EDİLMİŞ

9 Mayıs günü yapılan Bitcoin transferinin ardından vakfın elinde kalan 28 bin 205 adet Bitcoin’in ise 10 Mayıs’ta tek işlemle Binance borsasına aktarıldığı belirtildi.

Böylelikle vakıf elinde tuttuğu Bitcoin'leri 2 borsada satmaya başladı. Kısa süre içerisinde yoğun satış gören Bitcoin’in fiyatı 30 bin doların altına sarktı. Bu gelişme sonrası piyasada yatırımcıların panik satışına geçmesiyle birlikte lider coin 12 Mayıs’ta 26 bin 700 dolara inerek 29 Aralık 2020 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ancak tüm bunlara rağmen Luna Vakfı, UST’nin sabitliğinin bozulmasına engel olamadı. UST fiyatı cuma günü 0.03720 dolara kadar geriledi.

LUNA, 120 DOLARDAN SIFIRA İNDİ

UST’deki değer kaybı sonrası rezerv olarak kullanılan LUNA’ların basılmasıyla birlikte piyasada LUNA miktarı bollaştı. Her basılan yeni LUNA ile birlikte arz fazlalaşınca coin'in fiyatında sert gerileme görüldü.

Nisan ayında 120 dolar seviyesine dayanan LUNA, UST’nin sabitliğinin bozulmasıyla birlikte geçtiğimiz cuma günü 0.00000112 dolara kadar düştü.

BINANCE, UST VE LUNA’YI LİSTEDEN ÇIKARDI

İki coinin sert gerilemesi sonrası Binance borsası LUNA/BTC, LUNA/BIDR, LUNA/AUD, LUNA/BNB, LUNA/ETH, LUNA/USDT, LUNA/GBP, LUNA/BRL, LUNA/TRY ve LUNA/EUR paritelerinde işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Ayrıca Binance, UST için de BTC/UST, LUNA/UST, ETH/UST, BNB/UST, UST/USDT paritelerinde spot işlemlerin durdurulduğunu kaydetti. Ancak LUNA/BUSD ve UST/BUSD çiftlerinde işlemlerin halen devam ettiği görülüyor.