Bitcoin’de son 1 yılın en güçlü artışı

Kripto para piyasasında son günlerde görülen fiyat hareketleri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş, jeopolitik gerilimin tırmanışa geçmesiyle birlikte riskli varlıklarda büyük düşüşlere neden olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Bitcoin hızlı bir düşüş kaydederek 34 bin dolar desteğine kadar geri çekilmişti. Uzun bir süre 40 bin dolar direncinin altında işlem gören Bitcoin dün yüzde 14’ten fazla yükselerek 44 bin doların üzerine çıktı.

BITCOIN'DE 1 YIL SONRA BİR İLK

40 bin dolar direnç seviyesi üzerinde hızlı bir kırılım gerçekleştiren Bitcoin piyasada risk iştahının tırmanışa geçmesiyle birlikte 2021 yılı Şubat ayından bu yana en iyi günlük performansını gösterdi.

Bitcoin en son 8 Şubat 2021 tarihinde 1 gün içerisinde yüzde 19 oranında yükseliş kaydetmişti.

Bu yılın şubat ayında genel olarak kararsız bir seyir izleyen Bitcoin böylelikle yönünü yeniden yukarı çevirmiş oldu. Bitcoin şu dakikalarda 43 bin 200 dolar civarında tutunmaya çalışıyor.

BITCOIN NEDEN YÜKSELDİ?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi dünyanın gündemindeki yerini koruyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik sert yaptırım kararı alması kripto para piyasasında yatırımcı davranışlarını etkiledi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’yı SWIFT sisteminden çıkardığını açıklaması ise yaptırımların en büyüğü oldu. Rusya’nın dünya ticaretinde önemli bir etkene sahip olan para transferi sistemi SWIFT’ten çıkarılması endişelere yol açtı. Ancak Rusya’nın SWIFT’e alternatif olabilecek bir sisteme geçebileceği belirtiliyor.

BITCOIN/RUBLE PARİTESİ 9 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Öte yandan dijital varlık piyasaları veri sağlayıcısı Kaiko’nun elde ettiği verilere göre 24 Şubat tarihinde Bitcoin/Ruble paritesi 2021 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek hacim seviyesine ulaştı. Bu gelişme Rusya’nın yaptırımlar karşısında Bitcoin’e yöneldiğini gösteriyor.

Ayrıca Ukrayna’nın işgal altında bulunmasından dolayı ülkede nakit talebinde büyük bir artış yaşandı. Vatandaşların ATM’lerden para çekememesi nedeniyle kripto para birimlerine yöneldiği belirtiliyor.

ETHEREUM YÜZDE 11’DEN FAZLA YÜKSELDİ

Bitcoin’in ardından en yüksek sermaye değerine sahip dijital varlık Ethereum geçtiğimiz gün 2 bin 950 dolara kadar yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ethereum yüzde 11’den fazla değer kazandı.

Bugün Ethereum değer kazancını artırarak 2 bin 974 dolar seviyesini gördü. Ethereum şu dakikalarda 2 bin 889 dolardan işlem görüyor.

300 MİLYON DOLAR BUHARLAŞTI

Geçtiğimiz gün kripto para piyasasının sert yükseliş kaydetmesiyle birlikte kaldıraçlı işlemlerde 300 milyon dolarlık tasfiyeler görüldü.

Kaldıraçlı pozisyonlarda düşüş yönünde yatırım yapanların piyasada gerçekleşen sert yükselişin ardından işlemlerinde tasfiyeler görüldü. En yüksek tasfiye ise 11 milyon dolar ile Binance borsasında gerçekleşti.