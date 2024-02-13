BlackBerry çalışan sayısını azaltacak

BlackBerry siber güvenlik firması iş gücünü azaltmak da dahil olmak üzere maliyetleri düşürürken yıllık karında 100 milyon dolarlık ek bir artış hedeflediğini bildirdi.



Şirketin yeni hedefi bir önceki çeyrekte açıklanan 50 milyon dolarlık yıllık maliyet azaltma planına ve 200 kişilik işten çıkarmaya ek olarak belirlendi.



Otomotiv uygulamalarında kullanılan QNX ve IVY platformlarını da üreten şirket, aralık ayında Nesnelerin İnterneti (IoT) işi için ilk halka arz (IPO) planlarını rafa kaldırdı, ancak yine de IoT ve siber güvenlik işlerini tamamen bağımsız bölümlere ayırmayı bekliyor.



BlackBerry her iki bölüm için de liderlik ekiplerinin kurulduğunu ve birim ayrımı için önde gelen bir dış danışmanlık firması ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



Şirketin içinde bulunduğumuz çeyrekte maliyetleri daha da azaltacağı ve siber güvenlik işinde ek işten çıkarmalarla yıllık yaklaşık 27 milyon dolar tasarruf sağlayacağı belirtildi.