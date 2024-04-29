BMW, Çin'deki fabrikasına yatırım yapacak

Alman otomobil üreticisi, Çin'in Shenyang kentindeki fabrikasına 20 milyar yuan (2,76 milyar dolar) harcayarak 2026 yılında üretilmesi hedeflenen Neue Klasse serisi elektrikli araç modellerini üretmeye hazır hale getirecek.

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Çin'de otomobillerini üretmek ve satmak için devlet tarafından işletilen Brilliance China Automotive ile ortaklık yapan BMW, Shenyang fabrikasında seri altındaki hangi modellerin üretileceğini söylemedi.

BMW, birkaç yıldır Neue Klasse serisini yeni nesil elektrikli araçlar için gelişmiş bir mimari olarak işaret ediyor ve seriyi 2025 yılında piyasaya sürmeyi ve sonunda en az altı model üretmeyi planladığını söylüyor. Diğer geleneksel otomobil üreticileri gibi BMW de elektrikli araçların artan popülaritesine uyum sağlamaya çalışıyor.

Geçen yıl BMW'nin Çin'deki otomobil teslimatları %4,1 artarak 826.257 adede ulaştı ve bunların çoğu içten yanmalı motorlu araçlardı. Elektrikli araçlar, bir önceki yıl %9 iken 2023 yılında küresel olarak toplam teslimatlarının %15'ini oluşturdu.

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Neue Klasse serisi 1960'larda piyasaya sürüldü ve şirketin mali krizden kurtulma ve Volkswagen ve Mercedes-Benz Group gibi rakipleriyle rekabet etme konusundaki başarılı girişimini işaret etti.