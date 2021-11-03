BMW satış ve karlılığını artırdı

Otomobil devi BMW'den yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde vergi öncesi karın yüzde 50 artarak 2,9 milyar euroya yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde grup gelirlerinin yüzde 4,5 artarak 27,5 milyar euroya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi.

BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor.