Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBMW satış ve karlılığını artırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri BMW satış ve karlılığını artırdı

BMW satış ve karlılığını artırdı

Alman otomobil üreticisi BMW, küresel çip krizine karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve karlılığını önemli ölçüde artırdı.

03.11.2021 - 16:28 | | AA
BMW satış ve karlılığını artırdı

Otomobil devi BMW'den yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde vergi öncesi karın yüzde 50 artarak 2,9 milyar euroya yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde grup gelirlerinin yüzde 4,5 artarak 27,5 milyar euroya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi.

BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor.

Ticaret borsalarında 136 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 136 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Ticaret borsalarında 136 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 136 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Son dakika... Tünel çıkışında otomobilin üzerine beton parçası düştü

Son dakika... Tünel çıkışında otomobilin üzerine beton parçası düştü

Kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi

Kütüphaneden ödünç alınan atlas 50 yıl sonra iade edildi

Fransa'da vakalar bir haftada yüzde 20 arttı!

Fransa'da vakalar bir haftada yüzde 20 arttı!

İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

İnşaatta yıkılan duvarın altında kalan işçi yaralandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Tünel çıkışında otomobilin üzerine beton parçası düştü

Son dakika... Tünel çıkışında otomobilin üzerine beton parçası düştü

Sıradaki Haber
Kredi faiz desteği ile ilgili flaş adım!

Kredi faiz desteği ile ilgili flaş adım!

Sıradaki Haber
Buna dikkat! Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar

Buna dikkat! Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar

Sıradaki Haber
3 Kasım vaka sayısı açıklandı mı? Bakanlık günlük korona tablosunu yayımlıyor...

3 Kasım vaka sayısı açıklandı mı? Bakanlık günlük korona tablosunu yayımlıyor...

Sıradaki Haber