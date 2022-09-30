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Uzmanpara'BoE, 100'er baz puan faiz artırabilir'
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'BoE, 100'er baz puan faiz artırabilir'

Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kasım ve aralık toplantılarında 100'er baz puan faiz artırmasını beklediklerini ifade etti.

30.09.2022 - 16:12 |
'BoE, 100'er baz puan faiz artırabilir'

Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklı ciddi bir negatif, dış şok yaşamakta olduğunu, bu durumun büyüme görünümü üzerinde baskı yaratırken GBP'nin de zayıflamasına yol açtığını belirtti.

GBP'nin yakın gelecekte ABD doları karşısında biraz daha zayıflamasını, 1,05 seviyesine kadar gerilemesini bekleyen Goldman Sachs, BoE'nin ara bir toplantı yaparak büyük bir faiz artırımına gitmesinin olasılıklar arasında olduğunu vurguladı.

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