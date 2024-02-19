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UzmanparaBoE eski ekonomistinden resesyon uyarısı
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BoE eski ekonomistinden resesyon uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) eski baş ekonomisti Andy Haldane, BoE'nin yakın zamanda faiz indirimine gitmemesi halinde İngiltere'de resesyonu derinleştirme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

19.02.2024 - 09:51 | | Foreks Haber
BoE eski ekonomistinden resesyon uyarısı

Haldane, Bloomberg'in UK Politics podcast'e verdiği demeçte BoE'nin kredibilitesinin tehdit altında olduğunu söyledi ve ekonomiyi desteklemek için politikayı gevşetmeyi düşünmeye çağırdı.

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Royal Society of Arts'ın CEO'su olan Haldane, İngiltere'nin hala "en iyi ihtimalle cılız bir büyüme yılı yaşayacağını" ve risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Haldane, BoE'nin yakın zamanda politikayı gevşetmemesi halinde resesyonun daha da kötüleşip kötüleşmeyeceği sorusuna "Bence risk dengesi burada yatıyor, evet bana göre para politikası tarafında bazı ön ve erken sigortaları devreye sokma durumu güçlü ve bu sigortayı yılın biraz geç dönemine bırakmamızdan korkuyorum" diye konuştu.

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