'BoE ilk faiz indirimini haziranda yapacak'

Goldman Sachs dün yapılan BoE Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin 15 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'te tutulması için 3'e karşı 6 oyla karar alınmasının ardından, BoE'nin ilk faiz indirimini Ağustos 2024 yerine haziran ayında yapmasını beklediğini bildirdi.

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Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları notta, "PPK'nın Haziran 2025'te politika faizleri %3'e ulaşana kadar toplantı başına 25 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyoruz" dedi.