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'BoE ilk faiz indirimini haziranda yapacak'

Goldman Sachs, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ilk faiz indirimi için beklentisini hazirana çekti.

15.12.2023 - 09:28 | | Foreks Haber
'BoE ilk faiz indirimini haziranda yapacak'

Goldman Sachs dün yapılan BoE Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin 15 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'te tutulması için 3'e karşı 6 oyla karar alınmasının ardından, BoE'nin ilk faiz indirimini Ağustos 2024 yerine haziran ayında yapmasını beklediğini bildirdi.

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Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları notta, "PPK'nın Haziran 2025'te politika faizleri %3'e ulaşana kadar toplantı başına 25 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyoruz" dedi.

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