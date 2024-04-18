'BoE mayısta faiz indirimine gidebilir'

Baş Ekonomist Jens Eisenschmidt, CNBC'ye verdiği demeçte bankanın daha önce yaptığı bir çağrıya olan bağlılığını yineleyerek, "Mayıs ayında bir faiz indirimine hala sıcak bakıyoruz" dedi.

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BoE, enflasyonun ikinci çeyrekte %2'lik hedefin altına düşeceğini ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde %3'e doğru yükseleceğini tahmin ediyor. Morgan Stanley'in Birleşik Krallık ekonomisti Eisenschmidt de bu görüşü paylaşıyor.

Eisenschmidt, "Genel olarak, merkez bankalarının hepsi bir dereceye kadar aynı gemide. Dezenflasyon süreci inişli çıkışlı, tam olarak güvence altına alınmış değil ve bu nedenle yavaş gitmek, ölçülü bir hızda ilerlemek istiyorsunuz. Aynı zamanda, hem İngiltere hem de ECB için faiz indirimlerinin yaklaştığının açık olduğunu düşünüyorum. Fed için ise, dediğim gibi hala biraz daha beklemek gerekiyor" dedi.

Morgan Stanley pazartesi günü, Fed görünümünde daha önce yaptığı revizyonun ardından ECB faiz indirimi tahminini revize etti. Artık her iki merkez bankasının da bu yıl üç kez faiz indirmesini bekleyen Morgan Stanley, ECB'nin ilk indirimi haziran ayında yapacağını, Fed'in ise ilk indirimi temmuz ayında gerçekleştireceğini öngörüyor.