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BoE tahvil alımı yaptı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ilk tahvil alım ihalesinde 1 milyar 25 milyon sterlin tutarında alım yaptı.

29.09.2022 - 09:54 |
BoE tahvil alımı yaptı

BoE finansal piyasalardaki kargaşayı yatıştırmak için başlattığı geçici tahvil alım programının ilk gününde gelen tekliflerin yarısından daha azını kabul etti.

Banka, düzenlediği ilk tahvil alım ihalesinde 1 milyar 25 milyon sterlin tutarında tahvil aldı. İhaleye 2 milyar 587 milyon sterlin tutarında teklif geldi.

BoE, 14 Ekim'e kadar gerçekleştireceği tahvil alım ihalelerinde 20 yıl ve üzerindeki vadelerdeki devlet tahvillerini alacak.

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