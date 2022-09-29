BoE tahvil alımı yaptı
İngiltere Merkez Bankası (BoE) ilk tahvil alım ihalesinde 1 milyar 25 milyon sterlin tutarında alım yaptı.
29.09.2022 - 09:54 |
BoE finansal piyasalardaki kargaşayı yatıştırmak için başlattığı geçici tahvil alım programının ilk gününde gelen tekliflerin yarısından daha azını kabul etti.
Banka, düzenlediği ilk tahvil alım ihalesinde 1 milyar 25 milyon sterlin tutarında tahvil aldı. İhaleye 2 milyar 587 milyon sterlin tutarında teklif geldi.
BoE, 14 Ekim'e kadar gerçekleştireceği tahvil alım ihalelerinde 20 yıl ve üzerindeki vadelerdeki devlet tahvillerini alacak.