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BoE tahvil satışından kar etti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 28 Eylül-14 Ekim arasında aldığı tahvillerin satışından kar etti.

17.01.2023 - 09:30 |
BoE tahvil satışından kar etti

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Liz Truss hükümetinin açıkladığı "mini bütçe" sonrasında piyasalarda yaşanan krizin önüne geçmek için 28 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında satın aldıkları tahvillerin satışından kar ettiklerini söyledi.

BOE Başkanı, Avam Kamarası Hazine Komitesi'nde yaptığı açıklamada tahvillerin satışından 3,8 milyar sterlin kar ettiklerini ve bu karın tamamının hazineye gideceğini ifade etti.

BoE, 19,3 milyar sterlin tutarındaki tahvillerin satışını geçtiğimiz hafta tamamlamıştı.

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