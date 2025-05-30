BoE üyesinden enflasyon açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi'nin üyesi Alon Taylor, İngiltere ekonomisi üzerinde artan baskılar karşısında daha düşük faiz oranları çağrısını yenilerken, beklenenden daha güçlü enflasyon ve büyüme rakamlarını reddetti.

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Financial Times'a konuşan Taylor, enflasyondaki mevcut yükselişin tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının yarattığı belirsizliğin büyüme üzerindeki etkisini vurguladı.