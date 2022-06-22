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BoE'den 25 baz puan faiz artışı bekleniyor

Morgan Stanley, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikasını 25'er baz puanlık artışlarla sıkılaştırmaya devam etmesini bekliyor.

22.06.2022 - 11:35 |
BoE'den 25 baz puan faiz artışı bekleniyor

Morgan Stanley ekonomistleri gıda fiyatlarının etkisiyle İngiltere'de manşet enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini, bununla birlikte çekirdek enflasyonun gerilemeyi sürdürmesinin beklendiğini işaret ederek BoE'nin para politikasını 25 baz puanlık hızlı sıkılaştırmaya devam edeceğini öngördü.

Giyim ve kültür harcamaları fiyatlarında düşüşün çekirdek enflasyonu aşağı çektiğini, ancak hizmet fiyatlarının bir miktar arttığını belirten Morgan Stanley, ekim ayında enerji fiyatlarının yeniden artacak olması ve gıda fiyatlarında yükselişin süreceği beklentilerinin BoE'nin faiz artırımını sürdürmesine yol açacağını vurguladı.

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