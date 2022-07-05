BoE'den bankalara çağrı

İngiltere Merkez Bankası bugün yayınladığı finansal istikrar raporunda bankalara kötüleşen ekonomik görünüme karşı hazırlanmalarını söyledi ve konut fiyatlarında büyümenin yılın sonuna doğru yavaşlayacağı uyarısında bulundu.

BoE bankalardan sermaye tamponlarını olası bir fırtınaya karşı dayanabilecek konuma getirmelerini istedi.

Finansal istikrar raporunda Ukrayna'da yaşanan savaşta ortaya çıkacak gelişmelerin piyasalar üzerinde de etkili olacağı belirtilirken "İngiltere ekonomisi ve küresel ekonomi için görünüm kayda değer şekilde kötüleşti" ifadelerine yer verildi.

BoE bankalar için 2022 yılı stres testinin eylül ayında başlayacağını belirtirken, testin sonuçlarının 2023 yılı ortalarında açıklanacağını vurguladı.