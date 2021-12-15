BoE'den faiz artırımı bekleyenlerin oranı azaldı

BoE'nin faizlerde değişiklik yapmadan önce Omicron varyantının ekonomiye etkilerine yönelik veri görmeyi bekleyeceği değerlendirmeleri yarın yapılacak Para Politikası Komitesi toplantısından faiz artırım kararı gelmesini bekleyenlerin oranını yüzde 12'ye indirdi.

IHS Markit anketine göre, şubat ayında yapılacak toplantıda faiz artırımına gidilmesini bekleyenlerin oranı yüzde 44'ten yüzde 43'e gerilerken, BoE'nin gelecek 6 ay içinde faiz artırmasını bekleyenlerin oranı ise anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 66'ya çıktı.