BoE'den faiz indirimi bekleniyor

BoE, zaten uzun süredir devam eden durgun genişleme dönemini uzatacak önemli bir ekonomik gerileme karşısında bu ihtiyatlı tavrından vazgeçebilir. Böyle bir durumda, zayıf büyüme beklentisine borçlanma maliyetlerini düşürerek yanıt veren ve sayıları giderek artan merkez bankaları arasına katılması muhtemel.

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JP Morgan ekonomistleri müşterilerine gönderdikleri bir notta, “Merkez bankaları Kurtuluş Günü'nden bu yana temkinli davranarak büyümeye yönelik artan aşağı yönlü risklere rağmen yalnızca sınırlı kesintiler gerçekleştirirken, söylemleri güvercin olmaya devam ediyor ve gevşemenin hız kazanmasını bekliyoruz” dedi.

Zayıf büyüme muhtemelen fiyatları düşürürken, ABD pazarından fiilen dışlanan Çinli işletmelerin başka yerlerde alıcı bulmaya çalışması ve İngiliz müşteriler için fiyatlarını düşürmesi muhtemel.

Investec ekonomisti Sandra Horsfield, “Bu ayki kararı kolaylaştıran şey, neredeyse her şeyin daha düşük İngiltere enflasyon baskısı yönüne işaret etmiş olmasıdır” dedi.

Bazı ekonomistler BoE'nin, ekonominin keskin bir şekilde zayıflaması durumunda politika yapıcılara daha agresif hareket etme seçeneği vermek için faiz oranlarını “kademeli ve dikkatli” bir hızda düşürme taahhüdünü bırakmasını bekliyor.

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Morgan Stanley'deki ekonomistler müşterilerine gönderdikleri bir notta, “Kılavuzdan ‘kademeli’ teriminin çıkarıldığını ve ardışık indirimlerin önünün açıldığını görüyoruz” dedi.

Ayrıca, uzun süredir daha düşük borçlanma maliyetlerini savunan Swati Dhingra'ya ek olarak, daha büyük bir faiz indirimi için oy kullanan bir dizi muhalif de olabilir.