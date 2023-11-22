BoE'den faiz indirimi beklentisi belli oldu

JP Morgan, İngiltere Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yapmasını ve 50 baz puanlık faiz indirime gitmesini beklediğini söyledi.

Haberin Devamı

JP Morgan daha önce BoE'nin 2024 yılı boyunca faizi mevcut seviyelerde tutacağını öngörüyordu.

JP Morgan Ekonomisti Allan Monks yayınladığı araştırma notunda, "İş gücü piyasasındaki mevcut gevşeme hızı, BoE'nin biraz daha erken gevşeme riski olduğunu gösteriyor. Ancak para politikasındaki normalleşmenin büyük kısmının 2025 yılında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.