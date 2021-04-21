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BoE'den toparlanma uyarısı!

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden toparlanmasında, dijital finansmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

21.04.2021 - 17:50 | | DHA
BoE'den toparlanma uyarısı!

Covid-19 pandemisinin birçok alışkanlığı değiştirdiğini vurgulayan Ramsden, birçok hizmete olduğu gibi, finansmana da evlerden ulaşabilme beklentilerinin de bunlar arasında olduğuna işaret etti.

Ramsden, BoE’nin de süreci hızlandırmak için, bir yandan "fiziki altyapıyı" ve "sistemin temel parçalarını doğrudan" sağlarken, "düzenleme, yasalar, kurallar ve standartları" da hazırlamaktan "gurur duyduğunu" söyledi.

Bankanın uzun süredir, desteklediği küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı için (KOBİ) önemli gördüğü "verinin evrensel standartlarının aktif bir savunucusu olduğunu" vurgulayan Ramsden, fintech’in "geniş ve dinamik bir sektör" olduğunu ve yetkilileri buna desteklerini artırmaya çağırdı.

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