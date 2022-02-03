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BoE'nin faiz artırması bekleniyor

UniCredit yayınladığı raporda İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu (MPC) üyelerinin 1'e karşı 8 oyla faiz artırımı kararı alacaklarını savundu.

03.02.2022 - 12:30 |
BoE'nin faiz artırması bekleniyor

BoE'nin faizi 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye çıkaracağını öngören UniCredit, MPC üyelerinin bu yıl için enflasyon tahminlerini ciddi şekilde artırmak, yüksek enerji fiyatlarını tahminlere yansıtmak zorunda kalacaklarını da öne sürdü.

UniCredit, 2022 yılı için büyüme tahmininin Omicron ve yüksek enflasyon kaynaklı olarak hafif şekilde düşürülmesinin muhtemel olduğunu da vurguladı.

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