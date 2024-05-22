'BoE'nin sonraki hamlesi faiz indirimi olacak'

İngiltere Merkez Bankası bu ayın başlarında temel faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı, ancak bir indirime yaklaştığının sinyalini verdi. Para Politikası Kurulu'nun dokuz üyesinden ikisi faiz indirimi yönünde oy kullanırken, Bailey çoğunluktan yana tavır aldı.

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Bailey, London School of Economics'te yaptığı konuşmanın ardından bir soruya verdiği yanıtta "Bir sonraki hamle bir indirim olacak" dedi. Ancak bu indirimin zamanlamasının belirsiz olduğunu, politika yapıcıların enflasyonu dizginlemek için borçlanma maliyetlerinin ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiği sorusunu henüz çözemediklerini söyledi.

BoE'nin politika yapıcıları bir sonraki toplantısını Haziran sonunda ve ardından Ağustos başında yapacak.